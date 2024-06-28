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Григорий Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Степанов
Тип записи
о браке
Номер записи
578-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
11.11.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 218
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Грачов Петр Егоров, солдатский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Васильева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Никифор Егоров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Григорий Степанов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохоров Егор Егоров, запасной унтер офицер (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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