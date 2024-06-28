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Зуев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
577-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной фельдфебель
Дата брака
11.11.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 217
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Сорокин Петр Михайлов, служивший в Динабургской крепостной артиллерии мастеровой слесарного дела / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ирина Мокиева, крестьянская вдова (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорий Мокиев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Трифон Кириллов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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