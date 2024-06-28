Ирина Мокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Мокиева

Ирина Мокиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Мокиева
Тип записи
о браке
Номер записи
577-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
11.11.1884
Возраст (лет)
29
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 217
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Сорокин Петр Михайлов, служивший в Динабургской крепостной артиллерии мастеровой слесарного дела / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ирина Мокиева, крестьянская вдова (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорий Мокиев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Трифон Кириллов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close