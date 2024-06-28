Феодор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодор Максимов

Феодор Максимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодор Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
572-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.02.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.02.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 214
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Михаил Егоров, запасной бомбандир 6й батареи 6й Артиллерийской бригады (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Никифорова, крестьянская дочь девица (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илия Абрамов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Феодор Иванов, крестьянин (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Михайлов, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Феодор Максимов, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close