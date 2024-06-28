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Гавриил Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гавриил Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
570-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Спиридон Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Елена Терентьева, крестьянская дочь девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Матвеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Егоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Козма Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Константинов, крестьянский сын (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Максим Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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