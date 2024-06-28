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Георгий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Георгий Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
569-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1884
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Георгий Михайлов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Феодорова, крестьянская дочь девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Захаров, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Феодор Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Гавриил Семенов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Герасим Семенов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Филиппов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Лука Антонов, крестьянин (д. Ковалево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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