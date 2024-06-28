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Сергей Прохоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергей Прохоров
Тип записи
о браке
Номер записи
564-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.01.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
25.01.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 211
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Пискарев Николай Ильин, ефрейтор 21 Муромского полка ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Димитриева, крестьянская дочь девица (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Сергей Прохоров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Макарий Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Димитриев, крестьянин (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Захаров, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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