Пискарев Николай Ильин
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Пискарев Николай Ильин
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 564-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 25.01.1884
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- ефрейтор 21 Муромского полка
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 25.01.1884
- Возраст (лет)
- 26
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 211
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Пискарев Николай Ильин, ефрейтор 21 Муромского полка ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Димитриева, крестьянская дочь девица (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Сергей Прохоров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Макарий Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Димитриев, крестьянин (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Захаров, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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