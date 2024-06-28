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Сергей Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергей Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
557-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Дата брака
09.11.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 205
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Николай Иванов, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Васильева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Никита Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Михайлов, запасной рядовой
Свидетель жениха №3 - Егор Адрианов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Феодоров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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