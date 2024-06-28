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Федор Ефимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Федор Ефимов
Тип записи
о браке
Номер записи
554-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 204
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Бочаров Иван Михайлов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акилина Терентиева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ефим Герасимов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Ефимов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Андрей Сергеев, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Терентьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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