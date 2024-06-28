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Николай Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николай Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
552-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.10.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
22.10.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 203
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Баюрин Николай Михайлов, 21 пехотного Муромского полка запасной рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Никифорова, крестьянская девица (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Байков Павел Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Петров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Феодоров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Никифор Феодоров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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