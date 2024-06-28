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Баюрин Николай Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баюрин Николай Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
552-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.10.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
21 пехотного Муромского полка запасной рядовой
Дата брака
22.10.1886
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 203
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Баюрин Николай Михайлов, 21 пехотного Муромского полка запасной рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Никифорова, крестьянская девица (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Байков Павел Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Петров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Феодоров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Никифор Феодоров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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