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Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
548-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.01.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.01.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 200
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Сергей Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гликерия Гаврилова, питомка Московского Воспитательного Дома / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Филипп Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Николай Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Василий Прокопиев, отставной солдат (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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