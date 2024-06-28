Никитин Иван Михайлов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Никитин Иван Михайлов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 547-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 12.01.1886
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Запасной Ефрейтор Л.г. Кирасирского Его Величества полка
- Дата брака
- 12.01.1886
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 200
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Никитин Иван Михайлов, Запасной Ефрейтор Л.г. Кирасирского Его Величества полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дария Сергеева, крестьянская дочь девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Феодор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Михайлов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Савельев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Сергеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Михайлов, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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