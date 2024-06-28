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Егор Прохоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егор Прохоров
Тип записи
о браке
Номер записи
545-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.01.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.01.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 199
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Мануил Александров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Стефанова, крестьянская вдова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Иван Стефанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лаврентий Малинин, почетный гражданин
Свидетель невесты №1 - Егор Прохоров, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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