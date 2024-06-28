Григорий Салтыков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Салтыков

Григорий Салтыков

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Салтыков
Тип записи
о браке
Номер записи
544-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.01.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Дата брака
08.01.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Крупенин Николай Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Татиана Яковлева, крестьянская дочь девица (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №2 - Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Коммисин Семен Димитриев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Афанасьев, крестьянин (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Козмин, крестьянин (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Григорий Салтыков, запасной рядовой
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close