Петр Козмин
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Петр Козмин
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 544-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 08.01.1886
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 08.01.1886
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 198
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Крупенин Николай Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Татиана Яковлева, крестьянская дочь девица (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №2 - Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Коммисин Семен Димитриев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Афанасьев, крестьянин (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Козмин, крестьянин (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Григорий Салтыков, запасной рядовой
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