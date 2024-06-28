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Нарциссов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Нарциссов Николай Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
542-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Штабс Капитан
Дата брака
11.11.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 175
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Медоков Георгий Павлов, потомственный дворянин, полковой писарь 15го пехотного Шлиссельбургского полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иулиания Вавилова, крестьянская дочь девица (с. Буконтово, Дарская вол., Старицкий у., Тверская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Симоновский Виталий Петрович, Коллежский Советник
Свидетель жениха №2 - Охотский Сергей Иосифович, дворянин
Свидетель жениха №3 - Хазов Михаил Иванов, запасной старший унтер офицер
Свидетель невесты №1 - Нарциссов Николай Иванович, Штабс Капитан
Комментарий наборщика
отчество поручителей 1, 2 по жениху и поручителя2 по невесте записано в МК в современном формате — Виталий Петрович и Сергей Иосифович, Николай Иванович
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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