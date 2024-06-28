Охотский Сергей Иосифович
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Охотский Сергей Иосифович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 542-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 11.11.1887
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- дворянин
- Дата брака
- 11.11.1887
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 175
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Медоков Георгий Павлов, потомственный дворянин, полковой писарь 15го пехотного Шлиссельбургского полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иулиания Вавилова, крестьянская дочь девица (с. Буконтово, Дарская вол., Старицкий у., Тверская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Симоновский Виталий Петрович, Коллежский Советник
Свидетель жениха №2 - Охотский Сергей Иосифович, дворянин
Свидетель жениха №3 - Хазов Михаил Иванов, запасной старший унтер офицер
Свидетель невесты №1 - Нарциссов Николай Иванович, Штабс Капитан
- Комментарий наборщика
- отчество поручителей 1, 2 по жениху и поручителя2 по невесте записано в МК в современном формате — Виталий Петрович и Сергей Иосифович, Николай Иванович
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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