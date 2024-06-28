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Алексей Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
541-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.11.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 175
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Никита Филиппов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Григорьева, крестьянская дочь девица (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Алексей Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Егоров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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