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Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
540-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 174
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Алексей Васильев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Григорьева, крестьянская дочь девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Петр Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Феодор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Митрофан Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Борис Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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