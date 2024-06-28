Иван Степанов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Иван Степанов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 537-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 27.09.1887
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 27.09.1887
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 173
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Барабанов Василий Семенов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Иванова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Степанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стефан Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Филипп Акимов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Михайлов, крестьянин (д. Большие Парфенки, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пуд Баюрин, запасной рядовой
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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