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Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
536-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
17.04.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 172
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Ларин Алексей Андреев, уволенный в запас армии служитель Московского военного госпиталя (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Иванова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Афанасьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Васильев, запасной рядовой
Свидетель невесты №1 - Балинов Иван Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Багров Николай Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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