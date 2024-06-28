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Ларин Алексей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Алексей Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
536-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
уволенный в запас армии служитель Московского военного госпиталя
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
17.04.1887
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 172
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Ларин Алексей Андреев, уволенный в запас армии служитель Московского военного госпиталя (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Иванова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Афанасьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Васильев, запасной рядовой
Свидетель невесты №1 - Балинов Иван Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Багров Николай Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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