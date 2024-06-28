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Максим Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Максим Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
535-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
15.04.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 171
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Мария Емелианова, крестьянская девица (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Максим Борисов, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максим Филиппов, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Емельянов, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Борис Емельянов, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Никифор Алексеев, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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