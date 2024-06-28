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Николай Константинов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николай Константинов
Тип записи
о браке
Номер записи
532-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 170
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Георгий Георгиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Матрона Иванова, крестьянская девица (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Николай Константинов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Гавриилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Иванов, крестьянин (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филипп Филиппов, крестьянин (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Илья Леонов, запасной унтер офицер
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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