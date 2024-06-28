Герасимов Константин Осипов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Герасимов Константин Осипов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 523-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 25.10.1889
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 25.10.1889
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 160
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Синицын Петр Константинов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Дмитриева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Лалыкин Григорий Андреев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Герасимов Константин Осипов, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Костюхин Иван Михайлов, запасной рядовой
Свидетель невесты №2 - Костюхин Дмитрий Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.