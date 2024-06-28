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Семен Трофимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семен Трофимов
Тип записи
о браке
Номер записи
519-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
16.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 158
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Басов Николай Иванов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Иванова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Егор Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Михайлов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Трофимов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Богданов Гавриил Андреев, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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