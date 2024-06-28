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Ларион Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларион Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
515-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 157
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Никифор Петров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Григорьева, крестьянская девица (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Алексеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Алексеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Александров, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Феодотов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Ларион Дмитриев, крестьянин (д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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