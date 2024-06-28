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Комиссин Семен Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комиссин Семен Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
514-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 156
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Иларион Корнилиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Евфросиния Кириллова, крестьянская вдова (д. Поздняково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Лаврентиев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бондарев Александр Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - ?? Николай Ильин, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Комиссин Семен Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия поручителя1 по невесте неразборчиво
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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