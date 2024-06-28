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Мария Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Григорьева
Тип записи
о браке
Номер записи
508-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.01.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата брака
09.01.1889
Возраст (лет)
20
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 154
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Байков Василий Ильин, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Григорьева, крестьянская дочь девица (д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Солнцев Иван Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Колесников Иван Николаев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мелков Алексей Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Майоров Стефан Корнилиев, крестьянин (д. Соколово (1), Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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