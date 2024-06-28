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Праскева Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Праскева Николаева
Тип записи
о браке
Номер записи
506-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомка Московского Воспитательного Дома
Дата брака
12.11.1890
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 173
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Зуев Андрей Васильев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Праскева Николаева, питомка Московского Воспитательного Дома / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Алексей Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голанин Петр Петров, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Феодотов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Иванов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Василий Феодоров, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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