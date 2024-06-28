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Богомолов Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
505-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 173
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Базанов Егор Петров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Иванова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Базанов Михаил Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Чижиков Сергей Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Костюхин Иван Михайлов, запасной рядовой
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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