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Пугачев Семен Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Семен Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
503-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
02.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 172
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Молодкин Иван Александров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Михайлова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Егор Адрианов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Трофимов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Козлов Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чураков Иоаким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пугачев Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Пугачев Василий Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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