Зуев Николай Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Зуев Николай Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 499-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 29.10.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- 4-й Конно-Артиллерийской батареи бомбандир наводчик
- Дата брака
- 29.10.1890
- Возраст (лет)
- 26
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 171
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Зуев Николай Иванов, 4-й Конно-Артиллерийской батареи бомбандир наводчик / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Васильева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Николаев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зуев Стефан Стефанов, запасной рядовой (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.