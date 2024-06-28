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Зуев Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Николай Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
499-б
Роль персоны
Жених
Дата события
29.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
4-й Конно-Артиллерийской батареи бомбандир наводчик
Дата брака
29.10.1890
Возраст (лет)
26
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 171
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Зуев Николай Иванов, 4-й Конно-Артиллерийской батареи бомбандир наводчик / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Васильева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Николаев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зуев Стефан Стефанов, запасной рядовой (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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