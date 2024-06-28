Шувалов Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалов Петр Иванов

Шувалов Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шувалов Петр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
498-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
02.09.1890
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 170
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Шувалов Петр Иванов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Феодорова, крестьянская девица (д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Петров, крестьянин (д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Конюков Семен Петров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иларион Евфимьев, крестьянин (д. Чубуново, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Григорий Андреев, крестьянин (д. Соколово (1), Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close