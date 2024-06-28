Якунин Герасим Яковлев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Якунин Герасим Яковлев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 496-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 29.07.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 29.07.1890
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 169
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Башкин Козма Григорьев, старший унтер офицер Кадров Государственного ополчения (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мариан Екатерина Матвеева, дочь умершего унтер офицера 68 Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Якунин Герасим Яковлев, крестьянин (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Поликарпов Михаил Афанасьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корелин Сергей Петров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Поликарп Яковлев, крестьянин (д. Дмитровка, Вяземский у., Смоленская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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