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Мариан Екатерина Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мариан Екатерина Матвеева
Тип записи
о браке
Номер записи
496-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
дочь умершего унтер офицера 68 Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка девица
Дата брака
29.07.1890
Возраст (лет)
17
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 169
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Башкин Козма Григорьев, старший унтер офицер Кадров Государственного ополчения (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мариан Екатерина Матвеева, дочь умершего унтер офицера 68 Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Якунин Герасим Яковлев, крестьянин (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Поликарпов Михаил Афанасьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корелин Сергей Петров, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Поликарп Яковлев, крестьянин (д. Дмитровка, Вяземский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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