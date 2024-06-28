Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
495-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 169
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Жуков Алексей Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Николаева, воспитанница Московского Воспитательного Дома / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Семен Петров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кирилл Семенов, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Большов Иван Александров, крестьянин (с-цо Псарево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close