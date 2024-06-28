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Кудрявцев Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кудрявцев Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
494-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.02.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата брака
16.02.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 168
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Крупенин Иван Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Тимофеева, Воспитанница Московского Воспитательного Дома девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Крупенин Иван Васильев, отставной ложник ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Крупенин Николай Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Лапкин Николай Сергеев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Астафьев Иван Дмитриев, крестьянин (с. Сивково, Богородицкая вол., Порховский у., Псковская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кудрявцев Иван Андреев, крестьянин (д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №3 - Шилдин Алексей Петров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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