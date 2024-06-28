Крупенин Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупенин Иван Васильев

Крупенин Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенин Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
494-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.02.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
отставной ложник
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
16.02.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 168
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Крупенин Иван Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Тимофеева, Воспитанница Московского Воспитательного Дома девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Крупенин Иван Васильев, отставной ложник ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Крупенин Николай Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Лапкин Николай Сергеев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Астафьев Иван Дмитриев, крестьянин (с. Сивково, Богородицкая вол., Порховский у., Псковская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кудрявцев Иван Андреев, крестьянин (д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №3 - Шилдин Алексей Петров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close