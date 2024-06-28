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Савватий Евтихеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Савватий Евтихеев
Тип записи
о браке
Номер записи
491-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 167
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Григорий Максимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Андреева, крестьянская девица (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Семенов, крестьянин (д. Алешино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Артамонов, крестьянин (д. Алешино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Савватий Евтихеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Антон Семенов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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