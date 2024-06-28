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Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
489-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 166
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Разуваев Василий Иванов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Александрова, крестьянская девица (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Спиридонов, крестьянин (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Васильев, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Матвеев, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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