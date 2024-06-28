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Павел Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Павел Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
488-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 166
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Тимофеева, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Феодот Васильев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Павел Иванов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Семен Матвеев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Павлов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: по прош. 3 марта 1901
Примечание / Дополнительно
по прош. 3 марта 1901
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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