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Марфа Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Марфа Алексеева
Тип записи
о браке
Номер записи
487-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1890
Возраст (лет)
15
Возраст (месяцев)
7
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 166
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Пушков Николай Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Алексеева, крестьянская дочь девица (с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Михаил Васильев, почталион Можайской Почтово-Телеграфной Конторы
Свидетель жениха №2 - Чупаев Гавриил Николаев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохор Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Виктор Алексеев, запасной рядовой (д. Псарьки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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