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Овчинникова Анна Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Овчинникова Анна Ильина
Тип записи
о браке
Номер записи
485-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
17.01.1890
Возраст (лет)
24
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 165
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Краснов Иоаким Михайлов, крестьянский сын (с-цо Марьинка, Вохринская вол., Бронницкий у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Овчинникова Анна Ильина, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыбинский Филипп Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбинский Михаил Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Овчинников Михаил Ильин, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Власьев Михаил Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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