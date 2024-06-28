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Краснов Иоаким Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Краснов Иоаким Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
485-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с-цо Марьинка, Вохринская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата брака
17.01.1890
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 165
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Краснов Иоаким Михайлов, крестьянский сын (с-цо Марьинка, Вохринская вол., Бронницкий у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Овчинникова Анна Ильина, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыбинский Филипп Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбинский Михаил Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Овчинников Михаил Ильин, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Власьев Михаил Феодоров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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