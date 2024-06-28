Рожков Иоаким Евтихиев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Рожков Иоаким Евтихиев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 484-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 07.01.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- отставной Ефрейтор 2 пехотного Софийского полка
- Нас. пункт приписки
- д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 07.01.1890
- Возраст (лет)
- 39
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 165
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Рожков Иоаким Евтихиев, отставной Ефрейтор 2 пехотного Софийского полка (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ксения Алексеева, крестьянская девица (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Василий Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Данилин Николай Гаврилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Яковлев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Петров, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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