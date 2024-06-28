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Пушков Дмитрий Афанасьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Дмитрий Афанасьев
Тип записи
о браке
Номер записи
483-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной унтер офицер
Дата брака
11.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 187
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Чижиков Илья Иванов, запасной рядовой 21 пехотного Муромского полка 8й роты (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Михайлова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Лалыкин Григорий Андреев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фигурин Егор Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Козлов, запасной рядовой (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пушков Дмитрий Афанасьев, запасной унтер офицер
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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