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Евдокия Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Михайлова
Тип записи
о браке
Номер записи
483-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.11.1891
Возраст (лет)
19
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 187
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Чижиков Илья Иванов, запасной рядовой 21 пехотного Муромского полка 8й роты (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Михайлова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Лалыкин Григорий Андреев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фигурин Егор Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Козлов, запасной рядовой (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пушков Дмитрий Афанасьев, запасной унтер офицер
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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